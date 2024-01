Atelier floral Lugos, samedi 27 janvier 2024.

Atelier floral Lugos Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 14:00:00

fin : 2024-01-27

Couronne et petit bouquet de fleurs séchées.

Venez partager un moment de détente et vous faire plaisir en créant votre couronne de fleurs séchées.

Profitez de cette offre de 40 euros pour les deux créations.

EUR.

Lugos 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine



L’événement Atelier floral Lugos a été mis à jour le 2024-01-17 par OT Val de l’Eyre