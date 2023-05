Stage de Danse Africaine 1 place de la grande Landes, 24 juin 2023, Luglon.

Cet événement présentera un binôme d’exception pour un stage de danse d’expression afro contemporaine et d’initiation à la percussion corporelle d’influence Gumboots, un stage à destination d’un tout public intergénérationnel, adultes tous niveaux confondus, enfants motivés bienvenue !

Thierno Ndiaye est danseur-chorégraphe, né au Sénégal. Il baigne depuis l’enfance dans les ballets de danses sabar et mandingues de Dakar. Passionné de traversées artistiques et humaines, il enseigne et danse les danses d’Afrique de l’ouest dans des contextes transdisciplinaires et dans un style moderne.

Jmi Achiary a commencé le métier dans les années 80 et a travaillé avec de nombreux artistes de la scène jazz et musique improvisée avant de fonder en 2000 le collectif www.triablpoursuite.fr d’influence jazz et afro jazz. Il se trace sans cesse des chemins de rythmes et de chants d’un monde tout in.

2023-06-24 à ; fin : 2023-06-24 17:30:00. EUR.

1 place de la grande Landes Salle des Fêtes Luglon

Luglon 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine



This event will present an exceptional pairing for a workshop of contemporary Afro dance expression and initiation to body percussion of Gumboots influence, a workshop for an intergenerational audience, adults at all levels, motivated children welcome!

Thierno Ndiaye is a dancer-choreographer, born in Senegal. He has been immersed in the sabar and mandingo dances of Dakar since childhood. Passionate about artistic and human crossings, he teaches and dances West African dances in transdisciplinary contexts and in a modern style.

Jmi Achiary started his career in the 80’s and worked with many artists of the jazz and improvised music scene before founding in 2000 the collective www.triablpoursuite.fr of jazz and afro jazz influence. He is constantly carving out paths of rhythm and song from a world all his own

Este evento presentará un maridaje excepcional para un taller de expresión de danza afro contemporánea e iniciación a la percusión corporal influenciada por las Gumboots, un taller destinado a un público intergeneracional, adultos de todos los niveles, ¡los niños motivados son bienvenidos!

Thierno Ndiaye es un bailarín-coreógrafo nacido en Senegal. Desde su infancia ha estado inmerso en las danzas sabar y mandingo de Dakar. Apasionado de los cruces artísticos y humanos, enseña y baila danzas de África Occidental en contextos transdisciplinares y con un estilo moderno.

Jmi Achiary comenzó su carrera en los años 80 y trabajó con muchos artistas de la escena del jazz y la música improvisada antes de fundar en 2000 el colectivo www.triablpoursuite.fr jazz and afro jazz influenced collective. No deja de labrarse caminos de ritmo y canción en un mundo propio

Dieser Workshop richtet sich an ein generationsübergreifendes Publikum, Erwachsene aller Niveaustufen und motivierte Kinder sind willkommen!

Thierno Ndiaye ist Tänzer und Choreograph und wurde im Senegal geboren. Seit seiner Kindheit tanzt er in den Sabar- und Mandingo-Tanzballetten von Dakar. Er unterrichtet und tanzt westafrikanische Tänze in transdisziplinären Kontexten und in einem modernen Stil.

Jmi Achiary begann seinen Beruf in den 80er Jahren und arbeitete mit zahlreichen Künstlern der Jazzszene und der improvisierten Musik, bevor er im Jahr 2000 das Kollektiv www.triablpoursuite.fr mit Jazz- und Afro-Jazz-Einfluss gründete. Er bahnt sich immer wieder neue Wege mit Rhythmen und Gesängen aus einer ganz anderen Welt

Mise à jour le 2023-04-26 par OT Cœur Haute Lande