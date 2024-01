REPAS-CONCERT PALO SANTO Maison Garbay Luglon, vendredi 16 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16 19:00:00

fin : 2024-02-16 23:00:00

Notre premier repas-concert de l’année aura lieu vendredi 16 février et sera mis en musique par le compositeur Palo Santo (Folk, voix, guitare, harmonica).

Repas à partir de 19h30 (Carbonnade Flamande + dessert = 15€/pers)

Concert à partir de 21h

Réservation au 06 20 38 58 62.

Après une carrière en groupe, Martin officie désormais en solo dans un folk déviant, où s’accordent avec une justesse toute relative une voix, une guitare et quelques harmonicas. Le voyage et la littérature, sources d’inspiration infinie, alimentent sa plume lors de l’écriture et de la composition de ses chansons.

Maison Garbay 1 place de la Grande Lande

Luglon 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine info@maisongarbay.fr



