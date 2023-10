LUGIK DARK Lugik parc Les Estables, 31 octobre 2023, Les Estables.

Les Estables,Haute-Loire

Le mardi 31 octobre de 18h à 20h, les lugeurs profiteront du parcours dans le noir !!! Et bien sûr, quelques frayeurs au rendez-vous.

2023-10-31 18:00:00 fin : 2023-10-31 20:00:00. .

Lugik parc Place du Mézenc

Les Estables 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



On Tuesday, October 31 from 6pm to 8pm, tobogganers will enjoy the course in the dark! And of course, a few scares on the way!

El martes 31 de octubre, de 18:00 a 20:00, los toboganeros disfrutarán del recorrido a oscuras Y, por supuesto, ¡unos cuantos sustos por el camino!

Am Dienstag, dem 31. Oktober, von 18 bis 20 Uhr, werden die Rodler den Parcours im Dunkeln genießen!!! Und natürlich gibt es auch den einen oder anderen Schreck!

Mise à jour le 2023-10-12 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal