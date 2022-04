Lugdunum Roller Contest Lyon 2e Arrondissement Lyon 2e Arrondissement Catégories d’évènement: 69002

Lyon 2e Arrondissement

Lugdunum Roller Contest Lyon 2e Arrondissement, 14 mai 2022, Lyon 2e Arrondissement. Lugdunum Roller Contest Lyon 2e Arrondissement

2022-05-14 – 2022-05-15

Lyon 2e Arrondissement 69002 Après 2 ans d’absence, Le Lugdunum Roller Contest, étape de la Coupe de France Marathon Roller, revient pour le plus grand plaisir des amis participants et spectateurs et vous offrir un concentré de spectacle et d’épreuves ! organisation@lugdunumcontest.com http://lugdunumcontest.com/ Lyon 2e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-02-10 par

Détails Catégories d’évènement: 69002, Lyon 2e Arrondissement Autres Lieu Lyon 2e Arrondissement Adresse Ville Lyon 2e Arrondissement lieuville Lyon 2e Arrondissement Departement 69002

Lyon 2e Arrondissement Lyon 2e Arrondissement 69002 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lyon-2e-arrondissement/

Lugdunum Roller Contest Lyon 2e Arrondissement 2022-05-14 was last modified: by Lugdunum Roller Contest Lyon 2e Arrondissement Lyon 2e Arrondissement 14 mai 2022 69002 Lyon-2E-Arrondissement

Lyon 2e Arrondissement 69002