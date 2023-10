Spectacles du monde Lugdunum – Musée & Théâtres romains Lyon, 13 mai 2023, Lyon.

Spectacles du monde Samedi 13 mai, 19h00 Lugdunum – Musée & Théâtres romains Entrée libre et gratuite

Le musée vous embarque pour un voyage festif à travers le monde et le temps ! Chants, danses et instruments traditionnels des cinq continents sont à l’honneur pour un dépaysement assuré qui enchantera petits et grands ! [Dans le cadre de l’exposition temporaire « Spectaculaire ! Le divertissement chez les Romains », visible jusqu’au 11 juin 2023]!

Nuit mexicaine

Avec Jalisco Kings

Les mariachis Jalisco Kings apportent la touche musicale mexicaine à cette incroyable soirée au cours de petits concerts acoustiques en déambulation dans le musée.

Jack, théorie des ensembles

Avec la Compagnie du lieu Kommun

En adaptant pour la marionnette la pièce de Léo Bossavit, la Compagnie du Lieu Kommun livre un regard sensible sur une génération en plein questionnement, dans un format ludique et ingénieux !

De bouche à oreilles

Avec Boubacar Ndiaye, griot sénégalais et Mamadou Dembele, musicien burkinabé

Dans son spectacle De bouche à oreilles, Boubacar Ndiaye vous transporte dans l’univers de son enfance, sous l’arbre à palabres, dans un village du Sénégal…

Nuit indienne

Avec Nal Shanti home (yoga and events)

Découverte de plusieurs danses traditionnelles indiennes avec le Nattya Natagam, théâtre dansé du sud de l’Inde et le Baratha Nattyam, mélange de danse classique et d’art martial.

Nuit polynésienne

Avec Taravana Corporation

Démonstrations de danses polynésiennes, suivies d’un temps d’initiation aux instruments traditionnels polynésiens.

Lugdunum – Musée & Théâtres romains 17 rue Cléberg 69005 Lyon Lyon 69005 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 0033472384930 https://lugdunum.grandlyon.com Sur la colline de Fourvière, LUGDUNUM – Musée & Théâtres romains – constitue un ensemble archéologique exceptionnel, classé Patrimoine mondial de l’Unesco.

Unique pour la richesse de ses collections et son architecture audacieuse en béton brut, LUGDUNUM vous transporte au cœur de la vie lyonnaise à l’époque romaine. Découvrez de magnifiques mosaïques, sculptures, bijoux, céramiques, l’énigmatique calendrier celtique et la monumentale table en bronze portant le discours de l’empereur Claude.

Visites, ateliers, reconstitutions…Librairie-boutique, bibliothèque, expositions temporaires. Funiculaire F2 direction Fourvière ou F1 direction Saint Just arrêt station Minimes.

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

© Nal Shanti Home