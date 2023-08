Rallye photo sur le site archéologique Lugdunum – Musée et théâtres romains Lyon, 16 septembre 2023, Lyon.

Rallye photo sur le site archéologique Samedi 16 septembre, 11h30, 14h30, 16h00 Lugdunum – Musée et théâtres romains Inscription à l’accueil du musée

Une déambulation à deux voix pour découvrir l’histoire des théâtres antiques et apprendre à photographier (à l’aide d’un appareil photo ou smartphone) un élément patrimonial. Une manière inédite de jouer avec la lumière pour mettre en lumière les vestiges.

Avec un médiateur du musée et Céline Leguyader, photographe professionnelle

Lugdunum – Musée et théâtres romains 17 rue Cléberg 69005 Lyon Lyon 69005 Fourvière Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes +33 (0)4 72 38 49 30 https://lugdunum.grandlyon.com Sur la colline de Fourvière, LUGDUNUM – Musée & Théâtres romains constitue un ensemble archéologique exceptionnel, classé Patrimoine mondial de l’Unesco.

Unique pour la richesse de ses collections et son architecture audacieuse en béton brut, LUGDUNUM vous transporte au cœur de la vie lyonnaise à l’époque romaine. Découvrez de magnifiques mosaïques, sculptures, bijoux, céramiques, l’énigmatique calendrier celtique et la monumentale table en bronze portant le discours de l’empereur Claude. Depuis la station de métro Vieux Lyon, funiculaire F1, arrêt Minimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

