Métropole de Lyon Réalisation d’un herbier Lugdunum – Musée et Théâtres romains Lyon, 4 juin 2023, Lyon. Réalisation d’un herbier Dimanche 4 juin, 14h30 Lugdunum – Musée et Théâtres romains À vos crayons, à vos pinceaux…Découvrez les plantes et les fleurs qui ornaient les jardins romains et réalisez votre herbier aux couleurs de l’antiquité. Lugdunum – Musée et Théâtres romains 17 rue Cléberg 69005 Lyon Lyon 69005 Fourvière Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 38 49 30 https://lugdunum.grandlyon.com Sur la colline de Fourvière, LUGDUNUM – Musée & Théâtres romains constitue un ensemble archéologique exceptionnel, classé monument historique, situé dans le site historique de Lyon inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Unique pour la richesse de ses collections et son architecture audacieuse en béton brut, LUGDUNUM vous transporte au cœur de la vie lyonnaise à l’époque romaine. Découvrez de magnifiques mosaïques, sculptures, bijoux, céramiques, l’énigmatique calendrier celtique et la monumentale table en bronze portant le discours de l’empereur Claude. Transports en commun TCL : Station Vieux Lyon, funiculaire F1 direction Saint Just arrêt Minimes, funiculaire F2 direction Fourvière. Parking payant rue Radisson. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

