Nuit européenne des musées – Musée Lugdunum Lugdunum – Musée et Théâtres romains, 13 mai 2023, Lyon. Nuit européenne des musées – Musée Lugdunum Samedi 13 mai, 19h00 Lugdunum – Musée et Théâtres romains Entrée libre Pour faire écho à l’exposition « Spectaculaire », le Lugdunum – Musée et théâtres romains proposera aux visiteurs de partir pour un voyage à la découverte des spectacles du monde avec une balade qui les conduira de continent en continent.

En Europe avec un spectacle de marionnettes ; en Afrique avec un spectacle de musique ; en Asie avec un atelier de médiation, de la danse indienne et les élèves du projet « La classe à l’oeuvre » ; en Amérique du Sud avec une démonstration et initiation de Capoeira et en Océanie avec une démonstration et initiation à la danse polynésienne. Les collégiens latinistes du collège Colette interviendront également sur certains objets « phare » de l’exposition « Spectaculaire » dans le cadre du projet « La classe à l’oeuvre ». Lugdunum – Musée et Théâtres romains 17 rue Cléberg 69005 LYON Lyon 69005 Fourvière Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

