Lugdunum, musée et théâtres romains, le dimanche 6 juin à 13:45

À l’occasion du OFF de Lyon BD Festival, sept artistes menés par Guillaume Long s’installent au Lugdunum – musée et théâtres romains pour réaliser, sur chevalet, une illustration en grand format inspirée d’objets et artefacts sur le thème de la gastronomie. Un thème proposé dans l’exposition Une salade, César ? La cuisine romaine de la taverne au banquet, qui permet de découvrir les multiples aspects des pratiques alimentaires des Romains ! Les visiteurs pourront déambuler dans les salles et l’exposition afin d’observer les autrices et auteurs à l’œuvre dans cette performance dessinée. _Avec Chloé Cruchaudet, Camille Jourdy, Julie Ricossé, Guillaume Long, Mohamad Kraytem, Jérôme Jouvray et Kamal Hakim_ LA BANDE DESSINÉE BOUILLONNE AU LUGDUNUM – MUSÉE ET THÉÂTRES ROMAINS Lugdunum,musée et théâtres romains 17 rue Cléberg 69005 Lyon Lyon Lyon 5e Arrondissement Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-06T13:45:00 2021-06-06T17:00:00

Lieu Lugdunum,musée et théâtres romains Adresse 17 rue Cléberg 69005 Lyon Ville Lyon