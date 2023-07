Nature et Peinture autour de Lugaut Lugaut Retjons, 24 août 2023, Retjons.

Retjons,Landes

Les Amis de Lugaut vous invite à une promenade guidée autour de l’église, en bordure de ruisseau, à la découverte de l’environnement dans ce cadre enchanteur. Suivra une visite guidée des peintures murales du XIIIème siècle qui ornent l’intérieur de l’église..

2023-08-24 fin : 2023-08-24 . EUR.

Lugaut Église de Lugaut

Retjons 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine



The Friends of Lugaut invite you to a guided walk around the church, along the stream, to discover the environment in this enchanting setting. This will be followed by a guided tour of the 13th century wall paintings that adorn the interior of the church.

Los Amigos de Lugaut le invitan a un paseo guiado alrededor de la iglesia, a orillas del arroyo, para descubrir el entorno de este encantador lugar. A continuación, se realizará una visita guiada a las pinturas murales del siglo XIII del interior de la iglesia.

Die Freunde von Lugaut laden Sie zu einem geführten Spaziergang rund um die Kirche am Ufer des Baches ein, um die Umwelt in dieser zauberhaften Umgebung zu entdecken. Anschließend folgt eine Führung durch die Wandmalereien aus dem 13. Jahrhundert, die das Innere der Kirche schmücken.

Mise à jour le 2023-07-11 par OT Landes d’Armagnac