Le petit marché du Charron’Ronne 2 le Charron, 6 mai 2023, .

Chaque premier samedi du mois, Les Champis de l’Entre-deux-Mers vous proposent un temps de festivité autour de l’artisanat local, des producteurs locaux et d’animations culturelles.

Restauration et dégustations sur place..

2023-05-06 à ; fin : 2023-05-06 14:00:00. .

2 le Charron Les Champis de l’Entre-deux-Mers

Lugasson 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Every first Saturday of the month, Les Champis de l’Entre-deux-Mers offer you a time of festivity around local crafts, local producers and cultural animations.

Catering and tastings on the spot.

Todos los primeros sábados de mes, Les Champis de l’Entre-deux-Mers le ofrecen un momento de fiesta en torno a la artesanía local, los productores locales y las manifestaciones culturales.

Catering y degustación in situ.

Jeden ersten Samstag im Monat bieten Ihnen die Champis de l’Entre-deux-Mers eine Zeit der Festlichkeit rund um das lokale Kunsthandwerk, lokale Produzenten und kulturelle Veranstaltungen.

Verpflegung und Kostproben vor Ort.

Mise à jour le 2023-04-29 par OT de l’Entre-deux-Mers