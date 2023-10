Vide ta chambre d’avant Noël à Lugaignac Lugaignac, 26 novembre 2023, Lugaignac.

Lugaignac,Gironde

Dimanche 26 Novembre, le Comité des fêtes organise un « Vide ta chambre d’avant Noël » dans la salle des fêtes de 8h à 17h.

Buvette et petite restauration sur place

Les inscriptions sont ouvertes au : 06 21 57 45 66.

2023-11-26 fin : 2023-11-26 17:00:00. .

Lugaignac 33420 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Sunday November 26, the Comité des fêtes organizes a « Vide ta chambre d’avant Noël » in the salle des fêtes from 8am to 5pm.

Refreshments and snacks on site

Registration open on: 06 21 57 45 66

El domingo 26 de noviembre, el Comité des fêtes organiza una venta « Vacía tu habitación antes de Navidad » en la sala de fiestas del pueblo, de 8.00 a 17.00 horas.

Refrescos y tentempiés in situ

Abierto el plazo de inscripción: 06 21 57 45 66

Am Sonntag, den 26. November, organisiert der Festausschuss von 8 bis 17 Uhr einen « Vide ta chambre d’avant Noël » im Festsaal.

Getränke und kleine Speisen vor Ort

Anmeldungen sind möglich unter: 06 21 57 45 66

Mise à jour le 2023-10-17 par OT Castillon-Pujols