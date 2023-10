Vide ta chambre d’avant Noël Lugaignac, 26 novembre 2023, Lugaignac.

Vide ta chambre d’avant Noël à Lugaignac à la salle des fêtes de 8h à 17h –

2€ la table – buvette et petite restauration.

Infos 06.21.57.45.66.

2023-11-26 fin : 2023-11-26 17:00:00. .

Lugaignac 33420 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Vide ta chambre d’avant Noël in Lugaignac at the salle des fêtes from 8am to 5pm

2? per table – refreshments and snacks.

Info 06.21.57.45.66

Vide ta chambre d’avant Noël » en Lugaignac, en la sala de fiestas del pueblo, de 8.00 a 17.00 h

2? por mesa – refrescos y aperitivos.

Información 06.21.57.45.66

Leere dein Zimmer vor Weihnachten in Lugaignac im Festsaal von 8 bis 17 Uhr

2? pro Tisch – Getränke und kleine Snacks.

Infos: 06.21.57.45.66

