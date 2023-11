Atelier fabrication d’éponges tawashi avec l’association Sembus Lugagnac, 12 novembre 2023, Lugagnac.

Lugagnac,Lot

Venez réaliser vos éponges Tawashi lavables, réutilisables faîtes avec vos tee-shirts, chaussettes à recycler.

Vous aurez besoin, pour le métier à tisser, d’une planche de bois 20X20cm, 2cm d’épaisseur, de 36 clous de 4 cm (fourni pour 2€ ou 12 points JEU).

Apportez marteau, crayon, équerre, tee-shirts, chaussettes, leggings… et de quoi partager un petit goûter (avec vos couverts).

Adhésion libre en conscience. (points JEU acceptés).

Inscrivez vous : asso.sembius@gmail.com.

2023-11-12 15:00:00 fin : 2023-11-12 . EUR.

Lugagnac 46260 Lot Occitanie



Come and make your own washable, reusable Tawashi sponges from recycled T-shirts and socks.

For the loom, you’ll need a 20X20cm wooden board, 2cm thick, and 36 4cm nails (supplied for 2? or 12 GAME stitches).

Bring hammer, pencil, square, T-shirts, socks, leggings… and enough to share a small snack (with your cutlery).

Free membership. (GAME points accepted).

Sign up: asso.sembius@gmail.com

Ven y fabrica tus propias esponjas Tawashi lavables y reutilizables con tus camisetas y calcetines reciclados.

Para el telar, necesitarás un tablero de madera de 20×20 cm, de 2 cm de grosor, y 36 clavos de 4 cm (suministrados para 2 puntos y medio o 12 puntos de JUEGO).

Trae tu martillo, lápiz, escuadra, camisetas, calcetines, polainas… y lo suficiente para compartir un tentempié (con tus cubiertos).

Afiliación gratuita por cuestión de conciencia. (Se aceptan puntos GAME).

Apúntate: asso.sembius@gmail.com

Stellen Sie Ihre eigenen waschbaren, wiederverwendbaren Tawashi-Schwämme aus Ihren T-Shirts und recycelten Socken her.

Für den Webstuhl benötigen Sie ein 20 x 20 cm großes, 2 cm dickes Holzbrett und 36 Nägel von 4 cm Länge (pro 2? oder 12 JEU-Stiche).

Bringen Sie Hammer, Bleistift, Geodreieck, T-Shirts, Socken, Leggings… und einen kleinen Imbiss (mit eigenem Besteck) mit.

Freie Mitgliedschaft nach bestem Wissen und Gewissen. (JEU-Punkte werden akzeptiert).

Melden Sie sich an: asso.sembius@gmail.com

Mise à jour le 2023-11-03 par OT Cahors – Vallée du Lot