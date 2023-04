Vide-Greniers et Talents de chez nous Place de l’Eglise, 18 mai 2023, Lugagnac.

L’Association Les Amis de Lugagnac organise son vide-greniers annuel ainsi que l’exposition-vente d’artistes locaux : « Les talents de Lugagnac ».

Chineurs, vendeurs, promeneurs… on vous attend!.

2023-05-18 à 08:30:00 ; fin : 2023-05-18 17:30:00. EUR.

Place de l’Eglise

Lugagnac 46260 Lot Occitanie



The Association Les Amis de Lugagnac organizes its annual garage sale as well as the exhibition-sale of local artists: « Les talents de Lugagnac ».

Chineurs, sellers, walkers… we are waiting for you!

La Asociación Les Amis de Lugagnac organiza cada año su venta de garaje y exposición-venta de artistas locales: « Les talents de Lugagnac ».

Chineurs, vendedores, paseantes… ¡os esperamos!

Der Verein Les Amis de Lugagnac organisiert seinen jährlichen Flohmarkt und eine Verkaufsausstellung lokaler Künstler: « Les talents de Lugagnac » (Die Talente von Lugagnac).

Chinesen, Verkäufer, Spaziergänger… wir erwarten Sie!

Mise à jour le 2023-04-15 par OT CVL Lalbenque – Limogne