Lugagnac en Fête Place de l'église Le Bourg Lugagnac

2022-07-23 – 2022-07-24

Lugagnac 46260 Infos et réservations : Téléphone : 07 49 10 42 09

– Permanences assurées à la salle des fêtes de Lugagnac les 20, 21 et 22 juillet de 18h à 20h

Facebook : Les Amis de Lugagnac Repas : Adulte (à partir de 11 ans) : 20€

Enfants 5 à 10 ans : 10€

Moins de 5 ans : gratuit Samedi 23 juillet :

Repas traditionnel

– Fénelon

– Soupe de campagne

– Melon au Porto

– Confit de canard à l’oseille & sa purée à l’ancienne

– Cabécou

– Croustade

(L’apéritif, le vin et le café sont compris, n’oubliez pas vos couverts et assiettes) Animation musicale : Musique traditionnelle Camin Fasèm Dimanche 24 juillet :

14h concours de pétanque

16h00 thé gourmand à l’Anglaise

18h30 : buvette et petite restauration

Place de l’église Le Bourg Lugagnac

