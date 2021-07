Blois La Tour Beauvoir Blois, Loir-et-Cher Lueurs de prison La Tour Beauvoir Blois Catégories d’évènement: Blois

Loir-et-Cher

Lueurs de prison La Tour Beauvoir, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Blois. Lueurs de prison

du vendredi 9 juillet au vendredi 15 octobre à La Tour Beauvoir

Venez vibrer au crépuscule en visitant notre Tour datant du XIe siècle, devenue prison en 1350 qui a accueilli six siècles de prisonniers au coeur de la Haute Ville de Blois. Entrez sans trembler dans nos cachots de la Révolution (restés dans » leur jus « , gravissez les marches jusqu’au cachot d’origine des prisonniers, escaladez les étages jusqu’à la Salle du Conseil des Seigneurs où ils vous accueillent à leur table… Découvrez l’exceptionnel panorama à 360 ° sur les toits de Blois illuminés depuis notre donjon panoramique de 24 mètres de haut et sa vision à couper le souffle sur le Château Royal, la perspective de la Côte de Saint-Gervais et la Loire !

Réservation obligatoire / Tarif général : 12 €

Visite commentée en costumes de la Tour Beauvoir à la lueur des bougies La Tour Beauvoir Rue des Cordeliers 41000 BLOIS Blois Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-09T19:30:00 2021-07-09T20:00:00;2021-07-10T19:30:00 2021-07-10T20:00:00;2021-07-16T19:30:00 2021-07-16T20:00:00;2021-07-17T19:30:00 2021-07-17T20:00:00;2021-07-23T19:30:00 2021-07-23T20:00:00;2021-07-24T19:30:00 2021-07-24T20:00:00;2021-07-30T19:30:00 2021-07-30T20:00:00;2021-07-31T19:30:00 2021-07-31T20:00:00;2021-08-06T19:30:00 2021-08-06T20:00:00;2021-08-07T19:30:00 2021-08-07T20:00:00;2021-09-10T16:30:00 2021-09-10T17:00:00;2021-09-10T19:00:00 2021-09-10T20:30:00;2021-09-17T16:30:00 2021-09-17T17:00:00;2021-09-17T19:00:00 2021-09-17T20:30:00;2021-09-24T16:30:00 2021-09-24T17:00:00;2021-09-24T19:00:00 2021-09-24T20:30:00;2021-10-01T16:30:00 2021-10-01T17:00:00;2021-10-01T19:00:00 2021-10-01T20:30:00;2021-10-08T16:30:00 2021-10-08T17:00:00;2021-10-08T19:00:00 2021-10-08T20:30:00;2021-10-15T16:30:00 2021-10-15T17:00:00;2021-10-15T19:00:00 2021-10-15T20:30:00

