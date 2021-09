Lueurs de Prison à la Tour Beauvoir La Tour Beauvoir, 17 septembre 2021, Blois.

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à La Tour Beauvoir

Entrez sans frissonner… La Tour Beauvoir vous ouvre les portes de ses cachots en fin d’après-midi pour une visite ” hors du temps ” dans ce lieu datant de la Révolution. La visite se passe à la lueur des bougies et se poursuit dans la Tour elle-même par la Salle des Prisonniers du premier niveau (véritable lieu d’enfermement des prisonniers de 1350 à 1945 !) puis la salle du Conseil des Seigneurs du quatrième niveau et un acces privilégié à la terrasse panoramique du donjon à 24m de haut et 360° sur Blois. Une expérience époustouflante que vous ne vivrez nulle part ailleurs : voir le Château Royal en 3D, la Loire qui s’étire d’Est en Ouest et les toits de Chambord à l’orée de sa forêt… La visite est commentée et animée par Guillemette de Sarrebrück en costumes (1490-1571) gouvernante des filles de France et dame d’honneur de nos reines depuis Anne de Bretagne jusqu’à Marie Stuart.

Tarif : spécial JEP 10 euros / 5 euros les enfants de 6 à 14 ans

La Tour Beauvoir 11 Rue des Cordeliers 41000 BLOIS Blois Cordeliers Loir-et-Cher



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T17:00:00 2021-09-17T18:30:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T18:30:00