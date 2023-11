Lueur : cirque de la guirlande RueWATT Paris, 18 novembre 2023, Paris.

Le samedi 18 novembre 2023

de 15h00 à 17h00

.Tout public. A partir de 4 ans. payant

5€/personne pour le spectacle

5€/personne pour l’atelier

Dans le cadre de la Nuit du cirque, la Coopérative De Rue et De Cirque propose « Lueur », un spectacle doux et joyeux, suivi d’un atelier cirque parents/enfants !

Asseyez-vous tout au bord de la piste. Entre pénombre et proximité, les corps des deux acrobates s’ancrent, s’escaladent et fusionnent. Une balade joyeuse et un peu mystérieuse entre animalité et humanité.

Avec Zoé et Augustin Mugica-Ballanger

Durée : 25min

16h : Atelier cirque parents-enfants

Si vous souhaitez aller un peu plus loin avec les artistes, participez à l’atelier cirque parents/enfants. Postures acrobatiques ludiques tirées de l’acroyoga ou du travail de « pas touche terre ». Les parents portent, les enfants décollent. Laissez-vous tenter !

Durée : 1h

RueWATT 18 rue Watt 75013 Paris

Contact : https://www.2r2c.coop/2r2cms/programmation-section/lueur-cirque-de-la-guirlande +33146223371 reservation@2r2c.coop

Cirque de la guirlande