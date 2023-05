Festival des luë-tins 1996 Quartier La Cherre, 22 juillet 2023, Lüe.

Samedi 22 juillet, le Cercle de Luë organise un festival pour les familles, dans un airial landais traditionnel.

Au programme : découvertes d’instruments de musique de tous pays, apprentissage des échasses, de danses gasconnes, initiation à des jeux de cirque, déguisements, lecture sous les chênes centenaires, fresque dessinée, activités sportives, découverte nature, initiation à la photographie, contes, concert acoustique, batucada, pétanque, dj set …

Le festival des Luë-tins est une occasion idéale pour les familles, les amis et les amoureux de la nature de se connecter et de s’amuser ensemble.

Buvette et snack avec produits locaux..

2023-07-22 à ; fin : 2023-07-22 23:00:00. EUR.

1996 Quartier La Cherre La maison

Lüe 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine



Saturday, July 22, the Circle of Luë organizes a festival for the families, in a traditional Landes airial.

On the program: discovery of musical instruments from all over the world, learning stilts, Gascon dances, initiation to circus games, disguises, reading under the hundred-year-old oaks, drawing fresco, sports activities, nature discovery, initiation to photography, tales, acoustic concert, batucada, petanque, dj set…

The Luë-tins festival is an ideal opportunity for families, friends and nature lovers to connect and have fun together.

Refreshments and snacks with local products.

El sábado 22 de julio, el Cercle de Luë organiza una fiesta para las familias, en un airial tradicional de las Landas.

En el programa: descubrimiento de instrumentos musicales de todo el mundo, aprendizaje de los zancos, danzas gasconas, iniciación a los juegos de circo, disfraces, lectura bajo los robles centenarios, dibujo de frescos, actividades deportivas, descubrimiento de la naturaleza, iniciación a la fotografía, cuentacuentos, concierto acústico, batucada, petanca, dj set…

El festival Luë-tins es una ocasión ideal para que las familias, los amigos y los amantes de la naturaleza se relacionen y se diviertan juntos.

Refrescos y aperitivos con productos locales.

Am Samstag, den 22. Juli, veranstaltet der Cercle de Luë ein Festival für Familien in einem traditionellen Airial der Landes.

Auf dem Programm stehen: Entdeckung von Musikinstrumenten aus aller Herren Länder, Stelzenlaufen, gascognische Tänze, Einführung in Zirkusspiele, Verkleidungen, Lesen unter hundertjährigen Eichen, gezeichnete Fresken, sportliche Aktivitäten, Naturerkundung, Einführung in die Fotografie, Märchen, akustisches Konzert, Batucada, Boule, Dj-Set …

Das Luë-tins-Festival ist eine ideale Gelegenheit für Familien, Freunde und Naturliebhaber, sich zu vernetzen und gemeinsam Spaß zu haben.

Erfrischungsstände und Snacks mit lokalen Produkten.

Mise à jour le 2023-05-10 par OT Grands Lacs