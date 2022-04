L’UE en tant qu’acteur diplomatique : utopie ou réalité ? Maison de l’Europe de Paris, 26 avril 2022, .

L’UE en tant qu’acteur diplomatique : utopie ou réalité ?

Maison de l’Europe de Paris, le mardi 26 avril à 18:30

Pour accroitre son influence dans le monde, l’Union européenne s’est dotée d’une politique étrangère et de sécurité commune, PESD, ainsi que d’un Service européen pour l’action extérieure, SEAE. Même si les États européens conservent une pleine souveraineté sur leurs politiques étrangères respectives, la Politique étrangère et de sécurité commune offre toutefois aux 27 des moyens pour agir ensemble face aux défis géopolitiques. Crée il y a 30 ans, lors du traité de Maastricht qui définissait les objectifs propres à la politique étrangère et de sécurité commune, la PESD donne la possibilité à l’Union européenne de parler d’une seule voix sur la scène internationale, lorsque les intérêts communs des États membres le lui permettent. En 2007, lors du Traité de Lisbonne, le SEAE est créé ainsi que le poste de Haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, et l’UE commencent ainsi à entretenir des relations diplomatiques à travers un réseau de plus de 140 délégations, qui remplissent le rôle de véritables ambassades européennes. La dernière délégation a été inaugurée le 1er février 2020 à Londres, à la suite du Brexit. Alors que la guerre est aux frontières de l’Europe politique, quelle stratégie globale de l’Union européenne en matière diplomatique et de sécurité ? Comment faire face aux menaces nouvelles : cybercriminalité, changement climatique, sécurité maritime, terrorisme, etc. ? Quel est le travail actuel du service diplomatique de l’UE ? Comment renforcer la cohérence et l’efficacité de la politique étrangère de l’UE, et d’accroître ainsi l’influence de l’Europe dans le monde ? Avec la participation d’Eddy VAUTRIN-DUMAINE, directeur d’études, Kantar Public, et représentant France du Centre Kantar sur le Futur de l’Europe, Arnaud NGATCHA, adjoint à la Maire de Paris en charge de l’Europe, des relations internationales et de la francophonie, d’Alain DELCAMP, secrétaire général honoraire du Senat, ancien expert pour les questions constitutionnelles auprès du Conseil de l’Europe et de Carols QUENAN, professeur des Universités, Sciences économiques, Institut des Hautes Etudes de l’Amérique latine, IHEAL, Université de Paris III Sorbonne Nouvelle et vice-président Institut des Amériques. En présence de Michel DERDEVET, président de la Maison de l’Europe de Paris. Un événement organisé dans le cadre de nos activités Europe Direct et de la présidence française du Conseil de l’Union européenne. _Cet événement n’est pas organisé par le Gouvernement français. Il est cependant autorisé par celui-ci à utiliser l’emblème de la présidence française du Conseil de l’Union européenne._

Maison de l’Europe de Paris 29 avenue de Villiers 75017 Quartier de la Plaine-de-Monceau Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-26T18:30:00 2022-04-26T20:00:00