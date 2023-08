Visite du LUDyLAB Ludylab Chambretaud, 16 septembre 2023, Chambretaud.

Visite du LUDyLAB 16 et 17 septembre Ludylab Gratuit, sur inscription

Visite exclusive du LUDyLAB: temps de partages, verre de l’amitié, test du mur interactif (selon disponibilités) et prises de photos sous « EYFELLA » et « TAKANETTOYER » : la Tour Eiffel et le Robot Géant du LUDyLAB.

Ludylab 2 rue du Bocage 85500 Chanverrie Chambretaud 85500 Vendée Pays de la Loire 0251639490 https://www.ludylab.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 51 63 94 90 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/les-amis-du-ludylab-2/evenements/journees-du-patrimoine-2023-visite-guidee-du-ludylab »}] https://www.helloasso.com/associations/les-amis-du-ludylab-2/evenements/journees-du-patrimoine-2023-visite-guidee-du-ludylab Le LudyLab c’est quoi ?

Jouer – Apprendre – Créer

Un laboratoire d’exploration accessible à tous

“ Nous croyons en l’aptitude à réutiliser le passé, saisir le présent, inventer le futur ”

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:00:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

LUDyLAB