Jura 18 EUR Punk rock LUDWIG VON 88

1983-2023 – 40 années de punk approximatif

40 ans après leur naissance, les Ludwig von 88 atteignent le nirvana de la création !

Pour célébrer cette apothéose, alors qu’ils seront emportés vers les cieux musicaux du paradis des punks, accompagnés par les muses désaccordées et une ribambelle d’angelots bourrés, ils vous offrent plein de surprises étonnantes et de chansons détonantes.

Venez manger du punk et des confettis tant que c’est encore permis ! LE RENARD DANS LE POULAILLER

Les quatre jurassiens du Renard dans le Poulailler jouent du punk agricole à l'ancienne avec des paroles qui font rire, entre autres…!

