Asso. des Deux Mains/Les Passagers (1 L-D-22-0332) en accord avec 3C présente : Ouverture des portes : 20h00 – Début du concert : 20h30.LUDWIG VON 88 : 1983-2023 – 40 années de punk approximatif40 ans après leur naissance, les Ludwig von 88 atteignent le nirvana de la création !Pour célébrer cette apothéose, alors qu'ils seront emportés vers les cieux musicaux du paradis des punks, accompagnés par les muses désaccordées et une ribambelle d'angelots bourrés, ils vous offriront :- une chanson inédite sur internet, chaque semaine.- un nouvel album, chaque saison.- un coffret de toutes ces belles chansons en fin d'année.- des t-shirts en série limitée.- une tournée de 40 concerts.- et d'autres surprises toujours plus surprenantes !

