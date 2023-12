LUDWIG M’A CHANTÉ, Myrtille Hetzel et Haga Ratovo – Cie Bého Théâtre de l’Aquarium Paris Catégories d’Évènement: ile de france

.Public adolescents adultes. payant 12€ à 22€ Un kouglof en forme de violoncelle, une ou deux bagatelles, une zone de turbulences, une tessiture étendue, une voix sans ouïes, deux hors-d’œuvre pour une comtesse à l’écoute. La violoncelliste Myrtille Hetzel clôture la traversée des sonates pour piano et violoncelle de Beethoven, qui couvrent l’ensemble de la vie créatrice du compositeur. Au programme, les deux dernières opus 102, dédiées à la comtesse Maria von Erdödy, amie et confidente de Beethoven. Ces chefs-d’œuvre font partie des rares travaux entrepris entre 1812 et 1817 par Beethoven, alors malade et en proie à des difficultés de tous ordres, qui traversait une période de silence. Écrites toutes deux en 1815, elles élargissent sur un plan formel la structure habituelle de la forme « sonate », en introduisant chaque mouvement rapide par des lignes mélodiques lentes. Le violoncelle y chante magnifiquement, affirmant son rôle nouveau dans la musique de chambre. Pour BRUIT, Myrtille Hetzel transcrit également des lieder de Beethoven pour violoncelle et piano. Inédit ! Programme 4ème Sonate pour violoncelle et piano, op.102 n.1 Andante — Allegro vivace Adagio — Tempo d’Andante — Allegro vivace 5ème Sonate pour violoncelle et piano, op.102 n.2 Allegro con brio Adagio con molto sentimento d’affetto -attaca Allegro — Allegro fugato Bagatelles, lieder… Le dispositif « Souffleurs d’images » est disponible sur demande ici. Un souffleur bénévole décrit et souffle à l’oreille du spectateur aveugle ou malvoyant, les éléments qui lui sont invisibles le temps d’un spectacle. Pour réserver et être accompagné dans votre venue : Bérengère Marchand, chargée de l’accueil des publics et des artistes (berengere@theatredelaquarium.net / 01 43 74 72 74) Théâtre de l’Aquarium 2 route du Champ de Manœuvre 75012 Paris Contact : https://www.theatredelaquarium.net/festival-bruit/bruit-hiver-23/ludwig-m-a-chante +33143749961 https://www.facebook.com/THEATREDELAQUARIUM/ https://www.facebook.com/THEATREDELAQUARIUM/ https://aquarium.mapado.com/event/290377-ludwig-ma-chante

