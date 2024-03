LUDOVICO EINAUDI THEATRE ANTIQUE Orange, vendredi 6 septembre 2024.

LUDOVICO EINAUDILes compositions minimalistes et chatoyantes de Ludovico Einaudi ont fait le tour du monde et séduit le cinéma. Son œuvre se révèle palpitante, séduisante, élégante, méditative et souvent introspective. Et pour cause : elle émeut autant qu’elle captive. Ce n’est donc pas un hasard si la musique de ce pianiste-compositeur italien fascine les cinéastes du monde entier ; le pouvoir d’évocation et d’attraction des instrumentaux d’Einaudi est immédiat et magnétique. Véritable rite initiatique aux airs tout aussi bouleversants que vivifiant, c’est sans surprise que ce dernier rencontre un succès rapide sur la scène internationale.Depuis Aprile (1998) jusqu’à The Father (2020), en passant par les cartons français Intouchables (2011) et Samba (2014) ou l’oscarisé Nomadland (2020), les douces épopées mélodiques de Ludovico Einaudi n’ont pas leur pareil pour suggérer une foule d’émotions, de la plus mélancolique à la plus exaltée.La tournée estivale 2024 sera l’occasion de célébrer le dixième anniversaire de l’album In a Time Lapse, une réflexion sur le temps, enregistrée dans un monastère et conçue comme une suite ou comme les chapitres d’un seul roman , dans lequel son piano était accompagné de cordes, de percussions et de pistes électroniques.

Tarif : 40.50 – 95.50 euros.

Début : 2024-09-06 à 20:30

Réservez votre billet ici

THEATRE ANTIQUE PLACE DES FRERES MOUNET 84100 Orange 84