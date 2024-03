LUDOVICO EINAUDI LA SEINE MUSICALE – GRANDE SEINE Boulogne Billancourt, vendredi 15 novembre 2024.

Soyez parmi les premiers à réserver vos billets. Prévente Ticketmaster (et son réseau de partenaires) du 29 mars 2024 à 10h00 au 02 avril 2024 10h00LUDOVICO EINAUDILes compositions minimalistes et chatoyantes de Ludovico Einaudi ont fait le tour du monde et séduit le cinéma. Son œuvre se révèle palpitante, séduisante, élégante, méditative et souvent introspective. Et pour cause : elle émeut autant qu’elle captive. Ce n’est donc pas un hasard si la musique de ce pianiste-compositeur italien fascine les cinéastes du monde entier ; le pouvoir d’évocation et d’attraction des instrumentaux d’Einaudi est immédiat et magnétique. Véritable rite initiatique aux airs tout aussi bouleversants que vivifiant, c’est sans surprise que ce dernier rencontre un succès rapide sur la scène internationale. Depuis Aprile (1998) jusqu’à The Father (2020), en passant par les cartons français Intouchables (2011) et Samba (2014), l’oscarisé Nomadland (2020) ou les récents La Petite et La Tresse (2023), les douces épopées mélodiques de Ludovico Einaudi n’ont pas leur pareil pour suggérer une foule d’émotions, de la plus mélancolique à la plus exaltée.

Tarif : 59.00 – 129.00 euros.

Début : 2024-11-15 à 20:00

Réservez votre billet ici

LA SEINE MUSICALE – GRANDE SEINE ILE SEGUIN 92100 Boulogne Billancourt 92