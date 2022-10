Ludovic Savariello dans “Les doigts dans la crise”

Ludovic Savariello dans "Les doigts dans la crise", 19 novembre 2022



2022-11-19 19:15:00 – 21 EUR. Avez-vous déjà traversé une crise personnelle ou professionnelle, qui vous a fait l'effet d'un électrochoc ? Pour surmonter cette période de turbulences, vous avez sans doute tenté de changer quelque chose en vous ou dans votre vie



Comme vous, Ludovic s’est retrouvé plusieurs fois les doigts dans la crise. Mais sommes-nous réellement obligés au 21ème siècle de souffrir, de subir un électrochoc émotionnel pour changer de vie, se comporter différemment et finalement se rapprocher du bonheur et du bien-être ?

Il en partage la notice d'utilisation pour changer avec le sourire et sans souffrir dans un « psy-show » unique mêlant rires, émotions, démonstrations, réflexions et méditations Dans ce one man show étonnant, ce scientifique de formation, devenu expert sur le fonctionnement du cerveau, vous fait découvrir qu'il existe une logique particulière du bonheur et du bien-être, intégrée dans un programme qui vous est propre.

