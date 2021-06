LUDOVIC LOUIS « REBIRTH » ALBUM RELEASE PARTY Le Baiser Salé, 30 juin 2021-30 juin 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mercredi 30 juin 2021

de 21h à 22h30

Le mercredi 30 juin 2021

de 19h30 à 20h45

payant

Ludovic Louis vous présente son premier album « Rebirth » au Baiser Salé !

Ludovic Louis trompette, Vincent Bidal piano, Kamil Rustam guitare, Yannick Soccal Sax, Zizou Sadki basse, Jean Philippe Fanfant batterie

Toutes ses traversées et rencontres musicales (Lenny Kravitz, Jimmy Cliff, Christophe Maé, Kanye West, The Blacks Eyed Peas), son expérience en tant que comédien et musicien pour la série de Damien Chazelle The Eddy et plus récemment le Big in Jazz Collective ont conduit Ludovic Louis à finalement se lancer en solo !

C’est donc après plusieurs années de travail entouré de ses amis, que le trompettiste nous livre Rebirth, un premier album épatant, mélange de ses influences soul, funk et caribéennes.

Une exclusivité Baiser Salé, une occasion rare de profiter de Ludovic Louis dans un cadre intimiste et une invitation à la fête !

Concerts -> Jazz

Le Baiser Salé 58 rue des Lombards Paris 75001

1, 4, 7, 11, 14 : Châtelet (148m) 4 : Les Halles (309m)



Contact :Le Baiser Salé Jazz Club 0142333771 https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale https://twitter.com/lebaisersale0142333771

Concerts -> Jazz Étudiants;Les Nuits;Musique;En famille

Date complète :

2021-06-30T21:00:00+02:00_2021-06-30T22:30:00+02:00;2021-06-30T19:30:00+02:00_2021-06-30T20:45:00+02:00

Ludovic Louis