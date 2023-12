Ludovic Ernault & Simon Martineau 38Riv Jazz Club Paris, 28 janvier 2024, Paris.

Le dimanche 28 janvier 2024

de 21h30 à 22h30

Le dimanche 28 janvier 2024

de 19h30 à 20h30

.Tout public. payant

Tarif en ligne : 15 à 20€

Tarif sur place : 18 à 23€

Jazz standards — Cool jazz for quiet dreams

Ludovic Ernault au saxophone et Simon Martineau à la guitare forment ce duo depuis 2020. Leur répertoire, subtile alliance entre des standards intemporels et des compositions originales, reflète l’essence d’une collaboration artistique profonde, avec une affection particulière pour deux compositeurs majeurs du XXème siècle Duke Ellington et Thelonious Monk.

Dans cette alchimie sonore, le silence et l’écoute occupent une place prépondérante, conférant à leur musique une profondeur et une sensibilité unique.

Simon Martineau : guitare

Ludovic Ernault : saxophone

38Riv Jazz Club 38 rue de rivoli 75004 Paris

Contact : https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://billetterie.38riv.com/seances/54

38riv