Ludovic Ernault Quartet sur la scène du 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris, samedi 17 février 2024.

Le samedi 17 février 2024

de 21h30 à 22h30

de 19h30 à 20h30

.Tout public. payant

Tarif en ligne : 20 à 25 euros

Tarif sur place : 23 à 28 euros

Jazz, compositions — Ludovic Ernault fait partie des talents émergents de la scène du jazz français. Intense et lyrique dans son jeu, doté d’une sonorité originale à l’alto, il séduit aussi par le caractère de ses compositions d’une écriture vive et inventive.

A la tête d’un quartet constitué avec de très talentueux musiciens parisiens, notamment le pianiste Enzo Carniel (du groupe House of Echo) le contrebassiste Florent Nisse (du groupe Flash Pig) et le batteur Simon Bernier, Ludovic Ernault présente la musique de son dernier album paru sur le label espagnol Fresh Sound New Talent réputé pour ses qualités de défricheur. On retrouve notamment sur ce même label les premiers disques de Brad Mehldau, Robert Glasper ou encore Ambrose Akinmusire

Ludovic Ernault : saxophone alto et compositions

Enzo Carniel : piano

Florent Nisse : contrebasse

Simon Bernier : batterie

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. Des concerts et jam sessions ont lieu tous les soirs de la semaine.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

Contact : https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://billetterie.38riv.com/seances/79

