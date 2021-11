Paris Le Baiser Salé île de France, Paris LUDOVIC DE PREISSAC TRIO invite… Le Baiser Salé Paris Catégories d’évènement: île de France

Le samedi 20 novembre 2021

Ludovic De Preissac nous propose un univers large nourri par diverses influences qui fait la part belle aux musiques latines (Bossa- nova, Latin jazz), mais toujours ancré dans un jazz de tradition auquel il reste fidèle. Après avoir été un pianiste très ” be bop”, Ludovic de Preissac s’est affirmé comme un compositeur original. Les récents enregistrements “Aphrodite” en quintet en sont la démonstration. Accompagné par ces fidèles compagnons, le répertoire laisse place à une jubilation et l‘envie de le faire partager ! Ludovic De Preissac piano, Manuel Marches cbasse, Francis Arnaud batterie + Guests : Margot Mayette flûte, Michaël Joussein trombone/congas Concerts -> Jazz Le Baiser Salé 58 rue des Lombards Paris 75001

