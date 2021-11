Paris Le Baiser Salé île de France, Paris LUDOVIC DE PREISSAC « FRENCH PARIS/NEW-YORK » QUARTET ! Le Baiser Salé Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

LUDOVIC DE PREISSAC « FRENCH PARIS/NEW-YORK » QUARTET ! Le Baiser Salé, 19 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 19 novembre 2021

de 21h30 à 0h30

payant

Ludovic De Preissac nous propose un univers large nourri par diverses influences qui fait la part belle aux musiques latines (Bossa- nova, Latin jazz), mais toujours ancré dans un jazz de tradition auquel il reste fidèle. Ludovic De Preissac nous propose un univers large nourri par diverses influences qui fait la part belle aux musiques latines (Bossa- nova, Latin jazz) mais toujours ancré dans un jazz de tradition auquel il reste fidèle. Après avoir été un pianiste très ” be bop”, il s’est affirmé comme un compositeur original. Les récents enregistrements “Aphrodite” en quintet en sont la démonstration. Accompagné par ces fidèles compagnons, le répertoire laisse place à une jubilation et l‘envie de le faire partager. Ludovic De Preissac piano, Manuel Marches cbasse, Raphaël Pannier batterie +Guest : Alex Terrier sax alto Concerts -> Jazz Le Baiser Salé 58 rue des Lombards Paris 75001

1, 4, 7, 11, 14 : Châtelet (148m) 4 : Les Halles (309m)

Contact : + 33 1 42 33 37 71 https://www.lebaisersale.com/agenda https://www.facebook.com/lebaisersale https://twitter.com/lebaisersale Concerts -> Jazz Les Nuits;Musique

Date complète :

2021-11-19T21:30:00+01:00_2021-11-20T00:30:00+01:00

DR

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Le Baiser Salé Adresse 58 rue des Lombards Ville Paris lieuville Le Baiser Salé Paris