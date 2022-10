Ludovic Alussi – Embouteillages Marseille 7e Arrondissement Marseille 7e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne

Marseille 7e Arrondissement

Ludovic Alussi – Embouteillages Marseille 7e Arrondissement, 15 octobre 2022, Marseille 7e Arrondissement. Ludovic Alussi – Embouteillages

111 Rue D’Endoume Galerie Atelier 111 Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhne Galerie Atelier 111 111 Rue D’Endoume

2022-10-15 – 2022-12-25

Galerie Atelier 111 111 Rue D’Endoume

Marseille 7e Arrondissement

Bouches-du-Rhne Marseille 7e Arrondissement Plus qu’un mélange d’époques ou de genres : un retour et une réflexion sur l’histoire de la nature morte.



Dans cette série, le plastique semble si bien intégré à notre environnement, qu’il peut devenir la nouvelle scène de la nature morte contemporaine.



Une proposition Craft espace

Festival Photo Marseille La nouvelle scène de la nature morte contemporaine… https://p-a-c.fr/les-membres/galerie-territoires-partages/franck-pourcel Galerie Atelier 111 111 Rue D’Endoume Marseille 7e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-10-10 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne, Marseille 7e Arrondissement Autres Lieu Marseille 7e Arrondissement Adresse Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhne Galerie Atelier 111 111 Rue D'Endoume Ville Marseille 7e Arrondissement lieuville Galerie Atelier 111 111 Rue D'Endoume Marseille 7e Arrondissement Departement Bouches-du-Rhne

Marseille 7e Arrondissement Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille-7e-arrondissement/

Ludovic Alussi – Embouteillages Marseille 7e Arrondissement 2022-10-15 was last modified: by Ludovic Alussi – Embouteillages Marseille 7e Arrondissement Marseille 7e Arrondissement 15 octobre 2022 111 Rue D'Endoume Galerie Atelier 111 Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhne Bouches-du-Rhne Marseille 7e Arrondissement

Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhne