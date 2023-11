Après-midi jeux de société Ludothèque Vienne-le-Château, 9 décembre 2023, Vienne-le-Château.

Vienne-le-Château,Marne

Après-midi jeux de société spécial Noël.

Buvette (boissons froides et chaudes, gaufres).

Venez avec un pull ou un accessoire de Noël (une gaufre offerte)..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 17:00:00. .

Ludothèque

Vienne-le-Château 51800 Marne Grand Est



Afternoon of Christmas board games.

Refreshment bar (hot and cold drinks, waffles).

Come with a Christmas sweater or accessory (free waffle).

Tarde de juegos de mesa especiales de Navidad.

Bar (bebidas frías y calientes, gofres).

Ven con un jersey o accesorio navideño (un gofre gratis).

Nachmittags Gesellschaftsspiele speziell zu Weihnachten.

Getränkestand (kalte und warme Getränke, Waffeln).

Kommen Sie mit einem Weihnachtspullover oder einem Weihnachtsaccessoire (eine Waffel gratis).

Mise à jour le 2023-11-22 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne