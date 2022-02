Ludotheque- vacances d’hiver Parthenay Parthenay Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Parthenay

Ludotheque- vacances d’hiver Parthenay, 15 février 2022, Parthenay. Ludotheque- vacances d’hiver Ludothèque- Centre Maurice-Caillon 22 Rue des Tulipes Parthenay

2022-02-15 – 2022-02-25 Ludothèque- Centre Maurice-Caillon 22 Rue des Tulipes

Parthenay Deux-Sèvres Parthenay Deux-Sèvres EUR 0 2 Ludothèque- vacances d’hiver Au programme: – Mardi 15/02 : activité manuelle pour fabriquer son mobile en flocon et étoile

À partir de 8 ans, sur inscription, 2€ par enfant de 14h à 17h. -Mercredi 16/02 : découverte du conte de Poucinette

Sur inscription, réservé uniquement aux 3-5 ans de 10h à 12h Gratuit. – Vendredi 18/02 : jeu d’enquête sur les traces de Sherlok

À partir de 8 ans de 14h à 17h.Gratuit. -Mardi 22/02 : activité manuelle a l’aide de paillettes

À partir de 7 ans, sur inscription, 2€ par enfant, de 14h à 17h. -Mercredi 23/02 : découverte de l’histoire des Playmobil

Sur inscription, réservé uniquement aux 3-5 ans, de 10h à 12h.Gratuit. -Vendredi 25/02 : redécouverte du jeu de stratégie Splendor

+33 5 49 94 24 43

Ludotheque Parthenay-Gâine

Ludothèque- Centre Maurice-Caillon 22 Rue des Tulipes Parthenay

dernière mise à jour : 2022-02-08 par CC Parthenay Gâtine

