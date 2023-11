LES NOËLS DE MOSELLE CONTÉS À THIONVILLE Ludothèque Thionville, 25 novembre 2023, Thionville.

Thionville,Moselle

Au pied du sapin, près de la ludothèque, laissez-vous conter les petites et grandes histoires des Noël de Moselle.. Tout public

Mercredi 2023-11-25 15:00:00 fin : 2023-12-20 16:30:00. 0 EUR.

Ludothèque rue du four banal

Thionville 57100 Moselle Grand Est



At the foot of the Christmas tree, near the toy library, let us tell you the stories of Christmas in Moselle.

Al pie del árbol de Navidad, cerca de la ludoteca, déjenos contarle las historias de la Navidad en Mosela.

Am Fuße des Weihnachtsbaums, in der Nähe der Ludothek, lassen Sie sich die kleinen und großen Geschichten der Moselweihnacht erzählen.

Mise à jour le 2023-11-16 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME