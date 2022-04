Ludothèque « spécial mobilité » Beauvais Beauvais Catégories d’évènement: Beauvais

Oise

Ludothèque « spécial mobilité » Beauvais, 22 avril 2022, Beauvais. Ludothèque « spécial mobilité » Beauvais

2022-04-22 14:00:00 – 2022-04-22 17:00:00

Beauvais Oise Milles bornes, course de dada… Une ludothèque autour du monde de la mobilité pour une après-midi qui bouge !

Public famille. Milles bornes, course de dada… Une ludothèque autour du monde de la mobilité pour une après-midi qui bouge !

Public famille. +33 3 44 79 39 70 Milles bornes, course de dada… Une ludothèque autour du monde de la mobilité pour une après-midi qui bouge !

Public famille. Beauvaisis notre territoire

Beauvais

dernière mise à jour : 2022-04-15 par

Détails Catégories d’évènement: Beauvais, Oise Autres Lieu Beauvais Adresse Ville Beauvais lieuville Beauvais Departement Oise

Beauvais Beauvais Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beauvais/

Ludothèque « spécial mobilité » Beauvais 2022-04-22 was last modified: by Ludothèque « spécial mobilité » Beauvais Beauvais 22 avril 2022 Beauvais Oise

Beauvais Oise