Ludothèque : Ouverture vacances de février Créon, 22 février 2022, Créon.

Ludothèque : Ouverture vacances de février Créon

2022-02-22 – 2022-02-22

Créon Gironde Créon

2.5 EUR Les vacances arrivent déjà ! Pendant les vacances d’hiver, nous vous accueillons du lundi au samedi sur les jours et horaires suivants :

Lundi, mardi et jeudi : 14h-18h30

Mercredi : 10h-12h et 14h-18h30

Vendredi : 10h-12h (créneau réservé 0-3 ans) et 14h-18h30

Samedi : 9h30-12h30

Qui dit vacances, dit animations… !

Soirée-jeux entre ados le mardi 22 février de 19h à 21h30. Inscription obligatoire !

Matinée éveil sensoriel (0-6 ans) vendredi 25 février de 10h à 12h

Après-midi “découverte de jeux de plateau” vendredi 25 février de 14h30 à 16h30

Partez à la découverte des dinosaures en observant leurs empreintes laissées…

Ateliers créatifs (perles à repasser, Qixels, Lego, Nintendo Switch sur table…) et découverte de nouveaux jeux.

+33 5 56 23 33 53

ludothèque kaleidoscope

Créon

dernière mise à jour : 2022-02-21 par OT de l’Entre-deux-Mers