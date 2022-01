Ludotheque « O fil du jeu » Espace Michel Serres, 26 janvier 2022, Bassens.

Ludotheque « O fil du jeu »

du mercredi 26 janvier au samedi 29 janvier à Espace Michel Serres

Ludothèque « O fil du jeu » Espace Michel Serres 1 rue Lafayette Équipement culturel et lieu de partage accessible à toutes les Bassenaises et tous les Bassenais, grands et petits. Venez découvrir sur place et ou emprunter de nombreux jeux et jouets. Abonnement et tarifs à consulter sur place. Horaires : Mercredi 14h30 – 18h30 Jeudi 16h – 19h Vendredi 9h – 12h / 16h – 19h Samedi 10h – 13h / 14h – 18h [En savoir [+]](https://www.ludothequeofildujeu.org/)

sur inscription + règles sanitaires

Horaires de la ludothèque « O fil du jeu »

Espace Michel Serres 1 rue Lafayette 33530 Bassens Bassens Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-26T14:30:00 2022-01-26T18:30:00;2022-01-27T16:00:00 2022-01-27T19:00:00;2022-01-28T09:00:00 2022-01-28T12:00:00;2022-01-28T16:00:00 2022-01-28T19:00:00;2022-01-29T10:00:00 2022-01-29T13:00:00;2022-01-29T14:00:00 2022-01-29T18:00:00