Journée jeux à la ludothèque « Ô fil du jeu » Ludothèque O Fil du Jeu Carbon-Blanc Carbon-Blanc Catégories d’Évènement: Carbon-Blanc

Gironde Journée jeux à la ludothèque « Ô fil du jeu » Ludothèque O Fil du Jeu Carbon-Blanc, 10 juin 2023, Carbon-Blanc. Journée jeux à la ludothèque « Ô fil du jeu » Samedi 10 juin, 10h00, 20h00 Ludothèque O Fil du Jeu Tout public, gratuit. Animations autour des jeux, festivités, auberge espagnole à partir de 19h. Ludothèque O Fil du Jeu 1-5 All. de l’Entre-Deux Mers Carbon-Blanc 33560 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0557808172 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-10T10:00:00+02:00 – 2023-06-10T19:00:00+02:00

2023-06-10T20:00:00+02:00 – 2023-06-10T23:59:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Carbon-Blanc, Gironde Autres Lieu Ludothèque O Fil du Jeu Adresse 1-5 All. de l'Entre-Deux Mers Ville Carbon-Blanc Departement Gironde Lieu Ville Ludothèque O Fil du Jeu Carbon-Blanc

Ludothèque O Fil du Jeu Carbon-Blanc Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carbon-blanc/

Journée jeux à la ludothèque « Ô fil du jeu » Ludothèque O Fil du Jeu Carbon-Blanc 2023-06-10 was last modified: by Journée jeux à la ludothèque « Ô fil du jeu » Ludothèque O Fil du Jeu Carbon-Blanc Ludothèque O Fil du Jeu Carbon-Blanc 10 juin 2023