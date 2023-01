POP POP POP Ludothèque Montmorillon Catégories d’Évènement: Montmorillon

Vienne

POP POP POP Ludothèque, 22 mars 2023, Montmorillon. POP POP POP Mercredi 22 mars, 16h30 Ludothèque

Gratuit

Semaine nationale de la petite enfance 2023 Ludothèque 6 rue des tennis, 86500 Montmorillon Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine Sol qui craque, qui croustille, matière qui éclate, qui déchire, piscine à balles, bulles de savon, rebondir, sauter

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-22T16:30:00+01:00

2023-03-22T18:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Montmorillon, Vienne Autres Lieu Ludothèque Adresse 6 rue des tennis, 86500 Montmorillon Ville Montmorillon Age maximum 3 lieuville Ludothèque Montmorillon Departement Vienne

Ludothèque Montmorillon Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montmorillon/

POP POP POP Ludothèque 2023-03-22 was last modified: by POP POP POP Ludothèque Ludothèque 22 mars 2023 Ludothèque Montmorillon Montmorillon

Montmorillon Vienne