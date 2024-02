LUDOTHÈQUE & MAHJONG Cazouls-lès-Béziers, samedi 16 mars 2024.

LUDOTHÈQUE & MAHJONG Cazouls-lès-Béziers Hérault

Play the game à Cazouls-lès-Béziers avec la ludothèque itinérante ! Venez vous amuser avec Clément et Camille autour des jeux de société et vidéo. Présence du jeu Mahjong avec Jean-Louis Barbet pour les connaisseurs, l’entrée est libre pour tous les passionnés de jeux. N’attendez plus et rejoignez-nous pour une matinée ludique et conviviale !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 10:00:00

fin : 2024-03-16

11 Avenue Professeur Amédée Borrel

Cazouls-lès-Béziers 34370 Hérault Occitanie mediatheque.cazouls@ladomitienne.com

