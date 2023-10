LES VACANCES AVEC LA LUDOTHÈQUE LUDOTHÈQUE L’Isle-en-Dodon, 17 octobre 2023, L'Isle-en-Dodon.

L’Isle-en-Dodon,Haute-Garonne

La ludothèque de L’Isle-en-Dodon vous propose des activités variées pour les vacances scolaires. Venez faire découvrir les ateliers à vos enfants!.

2023-10-17 fin : 2023-11-03 12:00:00. .

LUDOTHÈQUE Rue Nastrade

L’Isle-en-Dodon 31230 Haute-Garonne Occitanie



The toy library in L’Isle-en-Dodon offers a variety of activities for the school vacations. Come and introduce your children to our workshops!

La ludoteca de L’Isle-en-Dodon ofrece un amplio abanico de actividades durante las vacaciones escolares. ¡Ven a que tus hijos conozcan nuestros talleres!

Die Ludothek in L’Isle-en-Dodon bietet Ihnen in den Schulferien verschiedene Aktivitäten an. Entdecken Sie die Workshops für Ihre Kinder!

