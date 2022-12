CAFÉ DES AIDANTS/AIDÉS Ludothèque Le Miljeux Mortain Catégories d’évènement: Manche

Mortain

CAFÉ DES AIDANTS/AIDÉS Ludothèque Le Miljeux, 6 janvier 2023, Mortain. CAFÉ DES AIDANTS/AIDÉS Vendredi 6 janvier 2023, 14h00 Ludothèque Le Miljeux

GRATUIT – SUR INSCRIPTION

Une Pause-café conviviale des aidants/aidés handicap moteur;handicap auditif mi;hi Ludothèque Le Miljeux Rue Velléda 50140 MORTAIN-BOCAGE Mortain 50140 Manche Normandie Pour démarrer l’année dans un cadre convivial, nous vous invitons à venir faire une pause autour d’un café et d’une galette des rois. Ce moment sera l’occasion de faire une rétrospective de l’année écoulée et, pourquoi pas, de nous faire part de vos souhaits, vos attentes pour 2023. Delphine Bodet, travailleur social et Ophélie Gesbert, psychologue, coanimeront ce temps d’échange.

L’inscription est obligatoire. L’inscription est obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-06T14:00:00+01:00

2023-01-06T16:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Manche, Mortain Autres Lieu Ludothèque Le Miljeux Adresse Rue Velléda 50140 MORTAIN-BOCAGE Ville Mortain lieuville Ludothèque Le Miljeux Mortain Departement Manche

Ludothèque Le Miljeux Mortain Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mortain/

CAFÉ DES AIDANTS/AIDÉS Ludothèque Le Miljeux 2023-01-06 was last modified: by CAFÉ DES AIDANTS/AIDÉS Ludothèque Le Miljeux Ludothèque Le Miljeux 6 janvier 2023 Ludothèque Le Mil'Jeux Mortain Mortain

Mortain Manche