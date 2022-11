Café des Aidants Ludothèque Le Miljeux Mortain Catégories d’évènement: Manche

Mortain

Café des Aidants Ludothèque Le Miljeux, 1 décembre 2022, Mortain. Café des Aidants Jeudi 1 décembre, 14h00 Ludothèque Le Miljeux

GRATUIT – SUR INSCRIPTION

Espace de rencontre, d’échange et d’information, destinés à tous les aidants, quel que soit l’âge et la pathologie de la personne accompagnée. handicap auditif;handicap moteur hi;mi Ludothèque Le Miljeux Rue Velléda 50140 MORTAIN-BOCAGE Mortain 50140 Manche Normandie Offrant une écoute et une approche bienveillante, Delphine Bodet, travailleuse sociale de l’Aidant Bus et Aurélie Pondemer Psychologue neuropsychologue co-animeront ce café. Le thème proposé pour ce Café des Aidants : « Noël d’avant, Noël de maintenant ». La personne aidée peut également être prise en charge gratuitement par un(e) professionnel(le) durant l’après-midi. En effet, les aidés pourront profiter des jeux de la ludothèque adaptés à leur possibilité animé par la ludothécaire.

L’inscription est obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-01T14:00:00+01:00

2022-12-01T16:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Manche, Mortain Autres Lieu Ludothèque Le Miljeux Adresse Rue Velléda 50140 MORTAIN-BOCAGE Ville Mortain lieuville Ludothèque Le Miljeux Mortain Departement Manche

Ludothèque Le Miljeux Mortain Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mortain/

Café des Aidants Ludothèque Le Miljeux 2022-12-01 was last modified: by Café des Aidants Ludothèque Le Miljeux Ludothèque Le Miljeux 1 décembre 2022 Ludothèque Le Mil'Jeux Mortain Mortain

Mortain Manche