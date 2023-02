Cabanes, chiffons, cartons Ludothèque Le Jeu pour Tous Pontoise Catégories d’Évènement: Pontoise

Cabanes, chiffons, cartons Ludothèque Le Jeu pour Tous, 21 mars 2023, Pontoise. Cabanes, chiffons, cartons 21 – 24 mars Ludothèque Le Jeu pour Tous La ludothèque Le Jeu pour Tous vous accueille pour une semaine à thème à l’occasion de la semaine nationale de la petite enfance. Ludothèque Le Jeu pour Tous Avenue de la palette Larris / Maradas / Palette / Bocage Pontoise 95000 Val-d’Oise Île-de-France [{“link”: “https://www.lejeupourtous.org/”}] Rejoignez-nous sur les temps ludothèque le mardi 21 mars de 16h30 à 18h30 et le mercredi 22 mars de 15h00 à 18h00, et le 24 mars, sur le temps LAEP du vendredi matin de 9h30 à 11h30

Pour l’occasion, un espace cabanes, chiffons et cartons sera spécialement aménagé, pour le plus grand amusement de tous ! Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://www.lejeupourtous.org/

