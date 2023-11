Curieusement Ludothèque/Le Grand B Saint-Herblain Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Curieusement Ludothèque/Le Grand B Saint-Herblain, 16 décembre 2023, Saint-Herblain. 2023-12-16

Horaire : 10:00 12:00

Gratuit : oui Dès 6 mois Un cabinet pour fouiller, observer, s’intriguer, se pencher, décaler le corps et le regard. Des boîtes, des choses, des récoltes. Une installation immersive pour les tout-petits imaginée par Sidonie Rocher. Ludothèque/Le Grand B Est Saint-Herblain 44800

Ludothèque/Le Grand B
11 Rue de Dijon
Saint-Herblain 44800
02 28 25 22 93
http://www.la-bibliotheque.com
la-bibliotheque@saint-herblain.fr

