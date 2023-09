Soirée Casino Ludothèque La Ruche Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon Soirée Casino Ludothèque La Ruche Meudon, 19 janvier 2024, Meudon. Soirée Casino Vendredi 19 janvier 2024, 20h00 Ludothèque La Ruche Sans réservation. Tarifs habituels Le samedi 19 janvier 2024, de 20h à 23h, la ludothèque organise une soirée Casino (au lieu de sa soirée jeux mensuelle). Pour l’occasion, toute l’équipe vous accueillera dans une ambiance festive et joyeuse, où chacun pourra tenter sa chance sur les différentes tables à disposition : Black Jack, Roulette, Poker, craps. Pour l’occasion, tenue de soirée appréciée. Sans réservation. Tarifs habituels. Buffet participatif Ludothèque La Ruche 9 avenue de Villacoublay 92360 Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-19T20:00:00+01:00 – 2024-01-19T23:00:00+01:00

2024-01-19T20:00:00+01:00 – 2024-01-19T23:00:00+01:00 casino ludothèque Pixabay Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Ludothèque La Ruche Adresse 9 avenue de Villacoublay 92360 Meudon-la-Forêt Ville Meudon Departement Hauts-de-Seine Age min 10 Age max 121 Lieu Ville Ludothèque La Ruche Meudon latitude longitude 48.782537;2.228614

Ludothèque La Ruche Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/